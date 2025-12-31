İlginizi Çekebilir

Geliştirilen ilaç ve tedavi yöntemleri MS hastalığının seyrini değiştirdi
Hatay'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Oyuncak arabalarla büyüyen Alpaslan'ın koleksiyonunda 1000'e yakın araç var
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Osmaniye'de 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Akseki'de koordinasyon toplantısı yapıldı
Aksekili öğrenciler Çanakkale'yi gezdi
Hatay'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Biruni Üniversitesinde Dijital Teknoloji Zirvesi Düzenlendi
MultiPay çevrim içi platformlardan yapılan ödeme işlemlerinde yüzde 70 büyüdü

Gülnar ilçesinde "Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı" oluşturuldu

Gülnar ilçesinde

Gülnar ilçesinde "Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı" oluşturuldu

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde oluşturulan "Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı"na fidan dikildi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda Köseçobanlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, 30 hektarlık alanda 26 bin sedir fidanı toprakla buluşturuldu ve sedir tohumu ekildi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam İsmail Şanal, yeşil bir gelecek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adının yaşatılmasının büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ise şehitler için yapılan her çalışmanın kıymetli olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, şehit ailesinin yanı sıra AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.



Yurt Dünya 31.12.2025 11:47:35 0
Anahtar Kelimeler: gülnar ilçesinde "şehit ertuğrul ulupınar sedir ormanı" oluşturuldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Mdgrup Osmaniyespor Üvey Evlat Değildir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Geliştirilen ilaç ve tedavi yöntemleri MS hastalığının seyrini değiştirdi

2

Hatay'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

3

Oyuncak arabalarla büyüyen Alpaslan'ın koleksiyonunda 1000'e yakın araç var

4

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

5

Osmaniye'de 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

6

Akseki'de koordinasyon toplantısı yapıldı

7

Aksekili öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

8

Hatay'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

9

Biruni Üniversitesinde Dijital Teknoloji Zirvesi Düzenlendi

10

MultiPay çevrim içi platformlardan yapılan ödeme işlemlerinde yüzde 70 büyüdü