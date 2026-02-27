Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal muhtarlarla iftarda buluştu

MERSİN - Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, muhtarla iftarda bir araya geldi.

Gülnar Öğretmenevi'nde düzenlenen programda Şanal, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Şanal, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasında muhtarların önemli görev üstlendiğini belirterek, "Mahallelerimizin sorunlarını yakından takip ederek çözüm noktasında iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Önge de muhtarlarla koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü ve muhtarlar iftar yaptı.

