Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı

MERSİN - Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanal, mesajında, Regaip Kandili'nin arzuları hayra yönelten, manevi dünyayı aydınlatan müstesna bir gece olduğunu belirterek, İslam aleminin kandilini tebrik etti.



Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de Regaip Kandili'ne kavuşmanın derin huzurunu yaşadıklarını kaydetti.



Bu müstesna günlerin sevgi bağlarını güçlendirmek, yardımlaşmayı artırmak ve manevi dünyayı tazelemek için büyük bir fırsat olduğunu belirten Önge, vatandaşların kandilini tebrik etti.

