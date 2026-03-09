GÜNCELLEME 2 - Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan botun, sahil güvenlik teknesine temas etmesi sonucu 14 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Valilikte düzenlenen Şubat Ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısı'nda, Demre ilçesi Beymenek Mahallesi açıklarında saat 06.00 sıralarında, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlere ait bir botun tespit edildiğini söyledi.

Sahil güvenlik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan botun, yaptığı yüksek süratli manevralar nedeniyle sahil güvenlik teknesine temas ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Göçmenlerden bir kısmı denize düşmüştür. Botta kalan düzensiz göçmenlerden bir kısmı ise acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyacak şekilde kıyıya ulaşmıştır. Sahile ulaşan 14 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerimizce yakalanmış ve 7 göçmen ise sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından denizden sağ olarak kurtarılmış olup, ilk yardım ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılmıştır. Bahse konu olayda denize düşerek hayatını kaybeden 14 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır."

Ekiplerin çalışma yürüttüğünü vurgulayan Şahin, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler karadan, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Valiliğimiz tarafından idari tahkikat başlatılmıştır." dedi.

- Cenazeler adli tıbba gönderildi

Olayda hayatını kaybeden 6'sı çocuk 14 düzensiz göçmenin cenazeleri Finike Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cenazeler, burada yapılan ön otopsi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

Olayda yaralanan düzensiz göçmenlerden bazıları da tedavi işlemlerinin ardından taburcu edilerek ifadeleri alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.




