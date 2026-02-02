İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME 3 - Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 10'a yükseldi
Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor maçının ardından
GÜNCELLEME 3 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
AK Parti'li Çelik: İran'a bir dış müdahale çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır
Osmaniye’de Şehit Kadir Dingil İçin Mevlid Programı Düzenlendi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Osmaniye'de Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
1825 rakımlı Alacabel'de yarıyıl tatilinin son günü ziyaretçi yoğunluğu
Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu: (2)
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

GÜNCELLEME 3 - Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 10'a yükseldi

GÜNCELLEME 3 - Antalya

GÜNCELLEME 3 - Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 10'a yükseldi

ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptığı yeni açıklamada da olay yerinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın ardından bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.



Yurt Dünya 2.02.2026 00:26:35 0
Anahtar Kelimeler: güncelleme 3 - antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 10'a yükseldi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Birde Ara Yolları Gösterin
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME 3 - Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 10'a yükseldi

2

Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor maçının ardından

3

GÜNCELLEME 3 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

4

AK Parti'li Çelik: İran'a bir dış müdahale çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır

5

Osmaniye’de Şehit Kadir Dingil İçin Mevlid Programı Düzenlendi

6

AK Parti Sözcüsü Çelik, Osmaniye'de Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

7

1825 rakımlı Alacabel'de yarıyıl tatilinin son günü ziyaretçi yoğunluğu

8

Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

9

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu: (2)

10

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi