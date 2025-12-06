İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME 4 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Sudan'a çadır ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası keman virtüözü Robert Lakatos'u ağırladı
GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Antalya'da "Gönüllülük Ödülleri" programı düzenlendi
Türk Sağlık-Sen Rize Şubesi’nde Hemşehrimiz Süleyman Sarısoy Dönemi Başladı
IAEE MECA Konferansı'nda kritik minerallerin enerji dönüşümündeki rolü ele alındı
Ormana'ya "en iyi turizm köyü" tabelası takıldı
Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Hatay'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 4 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 4 - Osmaniye

GÜNCELLEME 4 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında A.A. (42) idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayan ve duran H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Esma Atlar (37), Mehmet Kızıldoğan (42), Ahmet Keske (19), Nezihe Avcu (55), Ökkeş Acet (56), Yaşar Doğan (59), Eda Bayrak (36) hayatını kaybetti.

Yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından tır sürücüsü H.K. ile otobüs şoförü A.A. gözaltına alındı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

- Yaralıların tedavisi sürüyor

Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı yolculardan Mehmet Avcı, AA muhabirine, kaza sırasında uyanık olduğunu belirtti.

İzmir'den Gaziantep'e giden otobüsün hızının yüksek olduğunu iddia eden Avcı, "Biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü şoför süratli gidiyordu. Yolda da lastik patlamıştı, yarım saat oyalandık, onun farkını çıkarırım diye biraz hızlı gidiyordu. Tam göremedim ama sol tarafta bir araba vardı, onu geçemeyince sağdan geçmeye çalıştı, sağda da tır olunca ona vurdu." diye konuştu.

Avcı, tıra çarpmalarının ardından otobüste panik yaşandığını belirtti.

Yolculuğu esnasında otobüsten inmeyi düşündüğünü anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Şoförün arkasında 13 numarada oturuyordum. Şoförün otobüsü kullanmasında bir tuhaflık vardı. Hatta Osmaniye'de inip Gaziantep'e minibüsle gitmeyi düşündüm, sonra vazgeçtim. Kaza sonrası ambulanslar geldi. Biz kendi çabamızla otobüsten çıktık."



Yurt Dünya 6.12.2025 15:35:19 0
Anahtar Kelimeler: güncelleme 4 - osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü 11 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME 4 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

2

Sudan'a çadır ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı

3

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası keman virtüözü Robert Lakatos'u ağırladı

4

GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

5

Antalya'da "Gönüllülük Ödülleri" programı düzenlendi

6

Türk Sağlık-Sen Rize Şubesi’nde Hemşehrimiz Süleyman Sarısoy Dönemi Başladı

7

IAEE MECA Konferansı'nda kritik minerallerin enerji dönüşümündeki rolü ele alındı

8

Ormana'ya "en iyi turizm köyü" tabelası takıldı

9

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

10

Hatay'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı