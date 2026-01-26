GÜNCELLEME - Adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafikte çıkan tartışmada işçi servisinin camını kaskıyla kıran motosiklet sürücüsünün ehliyetine süresiz el konuldu.

İddiaya göre, Cemalpaşa Mahallesi'nde motosikletli Aydın B. (39) ile işçi servisinin sürücüsü Dursun Y. (52) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Servis kapısının camını kaskıyla kıran Aydın B, araçtaki işçilerin tepki göstermesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

Şikayet üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyetini yanında bulundurmadığı gerekçesiyle 2 bin 719 lira ceza kestiği Aydın B'nin sürücü belgesine süresiz el koydu.

Motosiklet sürücüsünün, servis aracının camını kırması bir işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



