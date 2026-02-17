GÜNCELLEME - Adana'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki bebek hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 15 Şubat'ta Hilal Öztürk, bebek arabasında bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Erman K'nin (20) kullandığı motosiklet bebek arabasına çarptı.

Kazada ağır yaralanan bebek, çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bebeğin cenazesi yakınlarınca Kayseri'nin Bünyan ilçesine götürülerek toprağa verildi.

Buradaki cenaze törenine katılan Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vefat eden bebeğin polis memuru olan ve Ankara'da görevli babası Mustafa Kemal Öztürk'e başsağlığı diledi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Erman K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.