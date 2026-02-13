GÜNCELLEME - Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle Dim ve Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado ve portakal bahçeleri, at çiftliği ile bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı.

İlçede sabah başlayan sağanak gün boyunca etkisini sürdürdü.

Sağanak, Dim ve Oba çaylarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Bu nedenle çayların etrafındaki piknik alanları, avokado ve portakal bahçeleri, at çiftliği ile bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı.

Yağış nedeniyle Çıplaklı Mahallesi'nde bir apartmanın açık otoparkındaki istinat duvarı çöktü, park halindeki otomobil çökme sonucu oluşan çukurda asılı kaldı.

İlçenin farklı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ulaşımda zorluk yaşadı.

İlçede yarın da sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Alanya Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturuldu.

Dim ve Oba çaylarında incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, yağışların ilçede kritik seviyelere geldiğini söyledi.

Tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Öztürk, "Dim Barajı'nın doluluk seviyesi kritik eşiğe geldi. Hem barajı hem de dere yataklarını anlık takip ediyoruz. Heyelan riskine karşı ekiplerimiz teyakkuzda. Jandarma ve emniyet ekipleri de olumsuz durumlarda gerekli desteği vermek için hazır." dedi.

Öztürk, yağışların yarın da etkili olacağına işaret ederek, yağışın yarın sabah saatlerinde tekrar başlayacağını ve akşam saatlerine kadar etkili olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



