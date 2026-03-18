GÜNCELLEME - Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan zanlı yakalandı

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Antalya'da protesto edildi
Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi
Vali Şahin, şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi
Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
Osmaniye’de geleneksel sokak iftarı
Koç Holding 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
TSK Mehmetçik Vakfı, Adana'da mevlit okuttu
MHP Feke İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu:

ANTALYA - Antalya'da iki esnaf arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gece yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri birini durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan kişinin, 16 Mart'ta Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde bir işletmede çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı M.O. (41) olduğu tespit edildi.

Cinayet zanlısı sağlık kontrolü ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolü sonrasında gazetecilerin 'Neden yaptınız? Pişman mısınız?' sorusu üzerine zanlı M.O. "Çok pişmanım. Böyle olacağını bilsem oradan kaçardım." dedi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Olay

Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama işi yapan M.O. ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında 16 Mart sabahında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açmıştı. Kavgada göğsünden vurulan 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybetmiş, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.



Yurt Dünya 18.03.2026 20:59:45 0
Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Her Şey Güzellikle Olur
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

