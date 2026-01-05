GÜNCELLEME - Antalya'da depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde süpermarket zincirine ait depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Süpermarket zincirine ait, Yukarıkocayatak Mahallesi'nde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu büyük çapta hasara neden olan yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine yönelik incelemeler sürüyor.