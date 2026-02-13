GÜNCELLEME- Antalya'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Adrasan-Belen yolu açıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen heyelanda trafiğe kapatılan Adrasan-Belen yolu, ulaşıma açıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Seylemit mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Adrasan'ı Belen Mahallesi'ne bağlayan yol, tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede ilgili kurumların incelemesinin sürdüğü bildirilen açıklamada, "Güvenliğin sağlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatılacaktır. Vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatan Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, ulaşıma kapanan yolda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Güneş, dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle kapatılan yolda hemen çalışmalara başlandığını belirtirken, "Ekiplerimiz yolun çöken kısmının onarımını başlattılar. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yol trafiğe açıldı. Bunun dışında ilçemizde yağış nedeniyle çok büyük bir zarar meydana gelmedi. Ben bu çalışmada emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



