İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta 715 sporcunun katılımıyla oryantiring yarışması düzenlendi
Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından
Futbol: Trendyol 1. Lig
Adana'da Kasım Gülek Köprüsü'nün yıkımına başlandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hatay'da temaslarda bulundu
GÜNCELLEME - Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Antalya'daki otobüs kazasında kolu ve bacağı kopan 2 hastanın uzuvları opere edildi
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

GÜNCELLEME - Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya

GÜNCELLEME - Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca-Kemer kara yolu, meydana gelen göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı.

Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda göçük ve heyelan meydana geldi. Yolda oluşan yaklaşık 10 metrelik çukur nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve Karayolları ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sürücüleri uyaran ekiplerin yoldaki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, göçük ve heyelan oluşan kara yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

- "2025'teki yağışın yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldık"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca-Kemer yolunda göçük ve heyelan oluşan kara yolunda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Şahin, AA muhabirine, Antalya'nın birçok ilçesinde yoğun yağışların görüldüğünü ve bundan dolayı heyelan ve göçüklerin olduğunu belirtti.

Yağışlar nedeniyle toprağın suya doyduğunu aktaran Şahin, "Antalya 2025 yılında yağan toplam yağışın hemen hemen yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldı. Bu yağışlı günlerin böyle devam etmesi halinde şubat ayı ortasında 12 ayın toplam yağışı kadar yağışı 45 günde almış olacağız. Bu kadar yoğun yağışa altyapı dayanmadı, toprak suya doyunca heyelanlar, taş düşmeleri oluştu." dedi.

Şahin, Kaş, Alanya, Manavgat ve Konyaaltı ilçelerinde bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşandığını bildirdi.

- "Aşırı yağmur yağınca dere yatakları bunu kaldıramadı"

Kemer-Kumluca D-400 kara yolunda da göçük oluştuğunu anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Yoğun yağış kara yolunun altında menfezin altını oyarak menfezi koparıyor, o yüzden de bir oyuk oldu. Karayolları ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor, ilk etapta yolu dağ tarafından genişletiyorlar trafiği oradan verecekler. Daha sonra köklü bir çözüm için çalışacaklar. Aşırı yağmur yağınca dere yatakları bunu kaldıramadı. Dere yataklarımızda aşırı sera atıkları, ifrazatın birikmesi, bir takım bitkilenmelerin artması gibi sebeplerle daralma söz konusu. Seralar dere yataklarını daralttı, yoğun seranın olduğu bölgelerde düdenlerimiz kapandı. Halbuki bu düdenler doğal bir tahliye görevi görüyordu. Şimdi çalışıyoruz, hızla toparlayacağız."

Vali Şahin, olayla ilgili ölü ya da yaralının olmadığını kaydetti.

Olumsuz bir durumun yaşanmaması için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Şahin, vatandaşların da dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan Şahin, geçen haftalarda Manavgat'taki hortumda yaralanan bir kişinin de taburcu olduğunu bildirdi.



Yurt Dünya 8.02.2026 17:51:15 0
Anahtar Kelimeler: güncelleme - antalya'da kumluca-kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

6 Şubat Unutulacak Bir Gün Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Devletin "Hızır" Hızı: Sadece Misafir Gelince mi?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta 715 sporcunun katılımıyla oryantiring yarışması düzenlendi

2

Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından

3

Futbol: Trendyol 1. Lig

4

Adana'da Kasım Gülek Köprüsü'nün yıkımına başlandı

5

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hatay'da temaslarda bulundu

6

GÜNCELLEME - Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı

7

Antalya'daki otobüs kazasında kolu ve bacağı kopan 2 hastanın uzuvları opere edildi

8

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

9

Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

10

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi