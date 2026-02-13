GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

ANTALYA - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri, kentte çalışma yapıyor.

Antalya-Kemer kara yolu Duraliler Kavşağı'nda suda mahsur kalan bir araç ve yolcusu ekipler tarafından kurtarıldı.

Ayrıca denizde dev dalgalar oluşurken sağanak sonrası plaja yakın bölümlerde denizin rengi kahverengiye döndü.

Serik ilçesinde yağışlar nedeniyle debisi yükselen Köprüçay Irmağı taştı, ırmak çevresindeki iş yerleri ile tarım arazileri sular altında kaldı.

Irmak kenarında bulunan restoranlar ve çevredeki tarım alanlarında maddi hasar oluştu.

Tarihi Aspendos Köprüsü üzerinden akan Köprüçay'ın su seviyesinin normalin üzerine çıktığı gözlendi.

Bucak Mahallesi'nde ulaşımı sağlayan mahalle yolu su baskınından etkilendi. Yolun bazı bölümleri tamamen sular altında kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.



Serik Belediyesi Şahin Tepesi Piknik Alanı yükselen sulardan etkilenince zabıta ekipleri geçici süre piknik alanını kapattı.



Belkıs Mahallesi'nde restoran işletmeciliği yapan Osman Hazır, Köprüçay Irmağı'nın aşırı yağışlar nedeniyle taştığını belirterek, "Zeytin ve meyve ağaçları sular altında. Allah ne derse o olur yapacak bir şey yok." dedi.

Restoran işletmecisi Yunus Ere Bakırcı ise bu yıl bereketin fazla olduğuna değinirken, "Çok fazla yağmur yağdı. Masalarımız sular altında kaldı. İnşallah bu yıl kuraklık çekmeyeceğiz. Dere yatağı taştı. Her yer sular altında. Olsun, Allah'ın bereketi yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Antalya'da yağışın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.