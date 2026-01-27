İlginizi Çekebilir

Çukurova Uluslararası Havalimanı çalışanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Vekili Ak, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü
Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi
Osmaniye’de gençler için 3 günlük cami kampı
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 92 şüpheliyi yakaladı
Toyota GAZOO Racing, Monte Carlo Rallisi'ne galibiyetle başladı
Isparta Davraz Kayak Merkezi tatilcilerle şenlendi
Tosyalı Holding Cezayir'deki tesisiyle dünya DRI üretim rekorunu kırdı
İş kazasında engelli kalınca ahşaptan oyuncak yapma hobisini mesleğe dönüştürdü

GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü

GÜNCELLEME - Antalya

GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu.

Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.

Bu sırada bölgede bulunan İsmail Aksakal (75) yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi.

Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi.

Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

İlçede hortumun zarar verdiği bölge, AA muhabirince dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde, çok sayıda farklı boylardaki teknede hasar oluştuğu görüldü. Teknelerden bazılarının parçalandığı, bazılarının ters döndüğü, bazılarının da devrildiği dikkati çekti.



Yurt Dünya 27.01.2026 15:35:11 0
Anahtar Kelimeler: güncelleme - antalya'nın aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı tekneler zarar gördü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Havalimanı istiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Çukurova Uluslararası Havalimanı çalışanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Vekili Ak, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü

4

Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi

5

Osmaniye’de gençler için 3 günlük cami kampı

6

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 92 şüpheliyi yakaladı

7

Toyota GAZOO Racing, Monte Carlo Rallisi'ne galibiyetle başladı

8

Isparta Davraz Kayak Merkezi tatilcilerle şenlendi

9

Tosyalı Holding Cezayir'deki tesisiyle dünya DRI üretim rekorunu kırdı

10

İş kazasında engelli kalınca ahşaptan oyuncak yapma hobisini mesleğe dönüştürdü