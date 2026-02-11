GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

HATAY - Hatay'da Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen belediye personelinin cansız bedeni bulundu.

Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalar Samandağ ilçesinde sürdü.

Ekipler, Tekebaşı ve Meydan mahallelerinde Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada botla arama yaptı.

Arama çalışmalarında Karakaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Karakaya'nın cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından alınarak Samandağ ilçesine bağlı Çamlıyayla Mahallesi Mezarlığı getirildi.

Karakaya'nın cenazesi kılınan cenaze namazından sonra mezarlıkta defnedildi.

Törene Karakaya'nın yakınlarının yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürü Fatih Cihangir, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu da katıldı.

