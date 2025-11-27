İlginizi Çekebilir

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi
EY "Work Reimagined 2025" araştırmasının sonuçlarını paylaştı
TRA TECH 10. yılını kutladı
Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi
Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı
Yente Gazzeli çocukları havacılık teknolojileriyle buluşturdu
Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi
Pozantı ilçesinde kış aylarına yönelik trafik tedbirleri görüşüldü
Medicana'dan yumurtalık kanserine ilişkin değerlendirme
Öğrencilere kask ve güvenli sürüşün önemi anlatıldı

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi.

Ramazan Dalyak (28) idaresindeki 46 EU 033 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu kırsal Özcanlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan eşi Elmas Dalyak'ı (20) sıkıştığı yerden çıkartarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Elmas Dalyak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Ramazan Dalyak'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinde görevli olduğu, eşi Elmas Dalyak'ın ise hamile olduğu öğrenildi.

Dalyak çiftinin cenazeleri, yarın İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek askeri törenin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderilecek.



Yurt Dünya 27.11.2025 00:33:15 0
Anahtar Kelimeler: güncelleme - kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi

2

EY "Work Reimagined 2025" araştırmasının sonuçlarını paylaştı

3

TRA TECH 10. yılını kutladı

4

Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi

5

Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı

6

Yente Gazzeli çocukları havacılık teknolojileriyle buluşturdu

7

Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi

8

Pozantı ilçesinde kış aylarına yönelik trafik tedbirleri görüşüldü

9

Medicana'dan yumurtalık kanserine ilişkin değerlendirme

10

Öğrencilere kask ve güvenli sürüşün önemi anlatıldı