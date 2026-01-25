İlginizi Çekebilir

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı
Futbol: Trendyol Süper Lig
Futbol: Trendyol Süper Lig
Isparta'da motosikletliler bağrağa saygı sürüşü yaptı
Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Mersin'de çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla eğlendi
Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Saimbeyli ilçesinde kar şöleni düzenlendi
Futbol: Trendyol 1. Lig

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 09 ALN 491 plakalı otomobil, Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda bulunan Akdere Köprüsü'nden düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Y.E.Ç, M.Y, Y.D. ve E.Y. yaralandı.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 20 yaşındaki E.Y, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nda müdahaleye rağmen kurtarılmadı.



Yurt Dünya 25.01.2026 17:07:10 0
Anahtar Kelimeler: güncelleme - kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Bu İnatlık Neden?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı

2

Futbol: Trendyol Süper Lig

3

Futbol: Trendyol Süper Lig

4

Isparta'da motosikletliler bağrağa saygı sürüşü yaptı

5

Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından

6

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

7

Mersin'de çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla eğlendi

8

Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

9

Saimbeyli ilçesinde kar şöleni düzenlendi

10

Futbol: Trendyol 1. Lig