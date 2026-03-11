GÜNCELLEME - Mersin Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet"in de olduğu çeşitli suçlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belediyenin Akdeniz ilçesindeki binasına gitti.

Polis ekiplerinin belediyedeki incelemesi sürüyor.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevlilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik olarak 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına ilişkin gerçekleştirilen operasyon neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, operasyon kapsamında 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulduğu bildirildi.



