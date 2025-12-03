İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Mersin'de 3 kişiyi tabancayla öldüren zanlı polis ekiplerince vurularak yakalandı

MERSİN - Mersin'de komşusu ve oğlu ile büfeciyi tabancayla öldüren zanlı, polis ekiplerince vurularak yakalandı.

İddiaya göre, yolcu olarak bindiği taksiyle Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki büfeye giden Mustafa T. (25) ücretsiz içki vermediği gerekçesiyle işletmeci Ahmet Turgut'u tabancayla öldürdü.

Bu sırada dışarıda bekleyen taksi sürücüsü, silah sesini duyunca araçtan inip koşarak kaçmaya çalıştı.

Aracı gasbedip uzaklaşmak isteyen Mustafa T'nin etrafı, bölgeden geçen polis ekiplerince sarıldı.

Ekiplere direnmesi üzerine vurularak durdurulan zanlı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlının, olaydan önce merkez Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda oturan üst komşusu Remziye (50) ve oğlu Mazlum Kaya'yı (26) da aynı silahla öldürüp büfeye geldiği belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

- Valilikten açıklama

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerinin büfe işletmesine ivedi şekilde intikal ettiği belirtildi.

Olayın anlatıldığı açıklamada, "Direnmesi üzerine yerinde ve etkin müdahaleyle bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs, suç aleti tabancayla yakalanmış olup konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.



