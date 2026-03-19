GÜNCELLEME - Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi
GÜNCELLEME - Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi
MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yabancı uyruklu kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İddiaya göre, Nusratiye Mahallesi'ndeki Çakmak Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katından tartışma sesleri duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Adrese giden ekipler, 2 çocuk annesi Suriye uyruklu Shaımas Abdi'nin (27) boşanma aşamasındaki eşi Abdulmuti Abdi (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Polis ekiplerince Abdulmuti Abdi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, hayatını kaybeden Shaımas Abdi'nin cenazesinin Suriye'de defnedileceği öğrenildi.
