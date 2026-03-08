GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir piliç kesimhanesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir piliç kesim ve işleme tesisinin ek bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın tesisin ana binasına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tesiste meydana gelen yangına itfaiye birimleri ile AFAD koordinesinde müdahale edildiğini belirterek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte olup, mevcut durumda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.