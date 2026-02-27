Güney Kore merkezli cilt bakım markası Nacific Türkiye'de

İSTANBUL - Güney Kore'nin cilt bakım markası Nacific, Türkiye pazarına Korelle Kozmetik liderliğinde ve Rossmann Türkiye'nin perakende ağıyla giriş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nacific, "her cildin farklı olduğu ve kişiye özel bakım yaklaşımını hak ettiği" inancıyla geliştirdiği formülleriyle 58'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.



Türkiye, stratejik coğrafi konumu, gelişmiş ve organize perakende altyapısı, genç ve bilinçli tüketici profiliyle Nacific'in EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki güçlü büyüme merkezlerinden biri olarak konumlanıyor.



Avrupa ile Orta Doğu arasında köprü niteliği taşıyan Türkiye pazarı, markanın bölgesel ölçeklenme ve sürdürülebilir büyüme stratejisi açısından önemli bir kaldıraç etkisi yaratıyor.

- Uzun vadeli yapılanma modeli amaçlanıyor

Nacific'in Türkiye operasyonu, distribütörlüğünü üstlenen Korelle Kozmetik çatısı altında yürütülüyor. Korelle Kozmetik, marka konumlandırma, dağıtım yönetimi, pazarlama stratejisi ve pazar geliştirme süreçlerini bütünleşmiş bir yaklaşımla yöneterek markanın Türkiye'de kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı içinde büyümesini hedefliyor. Ürünler, Rossmann Türkiye'nin yaygın mağaza ağı ve online satış kanalları üzerinden tüketicilerle buluşuyor.

İş hacminin yüzde 80'den fazlasını global pazarlardan elde eden Nacific, üçlü işbirliği modeliyle Türkiye'de yalnızca satış hacmine odaklanan bir büyüme yerine marka konumlandırma, tüketici eğitimi ve kategori geliştirme süreçlerini kapsayan uzun vadeli ve sürdürülebilir bir marka yatırımı gerçekleştirmeyi amaçlıyor.



Söz konusu yaklaşım, "K-Beauty" segmentinde stratejik ve kalıcı bir konum elde etmeyi hedefleyen bütüncül bir büyüme modelini ortaya koyuyor.

Küresel K-Beauty pazarının yaklaşık 15 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı ve 2030 yılına kadar istikrarlı büyümesini sürdüreceği öngörülüyor. Bu ivme, yüksek inovasyon kapasitesi, içerik şeffaflığı, dijital pazarlama gücü ve tüketici odaklı ürün geliştirme yaklaşımıyla destekleniyor.

Güney Kore cilt bakım felsefesi ise kısa vadeli çözümler yerine önleyici bakım anlayışını, katmanlı rutinleri ve uzun vadeli cilt sağlığını merkeze alıyor. K-Beauty, 10 binden fazla aktif markası ve güçlü AR-GE ekosistemiyle küresel ölçekte bağımsız ve dinamik bir kategoriye dönüşüyor.



İşbirliğini kutlamak amacıyla düzenlenen toplantıya, Korelle Kozmetik Kurucu Ortağı ve Başkanı Fatih Akşener, The Skin Factory Üst Yöneticisi (CEO) Jason Roh, Overseas Business Division Direktörü Julie Sun ile Rossmann Türkiye üst düzey yöneticileri katıldı.

- "Pazarda önemli bir boşluk var"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Korelle Kozmetik Kurucu Ortağı ve Başkan Yardımcısı Neslihan Niğiz Ulak, Türkiye'de Güney Kore kozmetiği kategorisinin hızla büyümesine rağmen pazarda güçlü kurumsal yapı ve uzun vadeli marka yönetimi konusunda önemli bir boşluk olduğunu belirtti.



Ulak, "Korelle Kozmetik'i tam da bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla konumlandırdık. Nacific'in marka gücü, bilimsel yaklaşımı, içerik şeffaflığı ve gerçek sonuç odaklı marka felsefesi, vizyonumuzla güçlü bir uyum gösterdi. Nacific'in global gücünü Rossmann'ın güvenilir perakende altyapısıyla birleştirerek Türkiye'de sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalayacağımıza inanıyoruz. Uzun vadede hedefimiz, Korelle'yi Kore güzelliğinin Türkiye'deki en etkili ve belirleyici oyuncularından biri haline getirmek." ifadelerini kullandı.

- "Bu kategoriyi stratejik öncelik alanlarımızdan biri olarak görüyoruz"

Rossmann Türkiye Pazarlama ve E-Ticaret Grup Müdürü Gülçin Uysal da K-Beauty kategorisinin global ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de kalıcı bir büyüme potansiyeli taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Rossmann olarak bu kategoriyi stratejik öncelik alanlarımızdan biri olarak görüyoruz ve müşterilerimize en doğru markaları güvenilir bir perakende deneyimiyle sunmayı hedefliyoruz. Kore güzellik kategorisini yalnızca takip eden değil, geliştiren ve sahiplenen bir marka olmayı amaçlıyoruz. Nacific, Türkiye'deki ilk 'exclusive' Kore cilt bakım markamız olması açısından bizim için son derece özel. Exclusive işbirlikleri sayesinde markayı daha doğru konumlandırabiliyor, tüketici deneyimini daha yakından yönetebiliyor ve güven ilişkisini güçlendirebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem global markalar hem de 'private label' ürünlerimizle K-Beauty ekosistemini genişleterek kategorinin gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."



Rossmann Türkiye Satın Alma Grup Müdürü Yavuz Selim Taşkın, K-Beauty'nin bilimsel yaklaşımı, doğal içerik odağı, çok adımlı bakım rutini ve yenilikçi formülasyonlarıyla artık yalnızca bir trend değil, kalıcı bir bakım kültürüne dönüştüğünü vurguladı.



Taşkın, Türkiye'de 'private label' Kore cilt bakım serisi sunan öncü perakende zincirlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Nacific gibi Türkiye'ye yatırım yapmaya hazır, güçlü Kore markalarını ülkemize kazandırmak ve onların bilgi birikimi ile uzmanlığından faydalanmak istiyoruz. Rossmann kalite standartlarını karşılayan tüm Kore markalarına kapımız açık." değerlendirmesinde bulundu.





