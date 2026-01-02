İlginizi Çekebilir

Habib-i Neccar Camisi'nde 3 yıl aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

HATAY - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan Habib-i Neccar Camisi'nde, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk cuma namazı eda edildi.

Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi, depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarla aslına uygun şekilde inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık'ta ibadete açılan camide, 6 Şubat 2023'teki afetin ardından bugün ilk cuma namazı kılındı.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu, cuma hutbesinde, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Vali Mustafa Masatlı, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Hatay'da hayatın normale dönmesi için ne gerekiyorsa yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Şehrin her yanı ve yönüyle ayağa kalktığını ifade eden Masatlı, "Habib-i Neccar Camimiz yeni şekliyle, etrafıyla, diğer donatılarıyla beraber eskisinden daha güzel oldu. Habib-i Neccar Cami'mizin ve müştemilatının başta Hataylılar olmak üzere ülkemize ve tüm İslam alemine de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cami cemaatinden Mehmet Cuma Caner de Habib-i Neccar Camisi'nde yeniden cuma namazını idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Camiye gelenlerden Hüseyin Bayraktaroğlu ise restorasyonunda görev aldığı camide namaz kılmanın sevincini yaşadığını kaydetti.



