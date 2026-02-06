İlginizi Çekebilir

Habib-i Neccar Camisi'nde 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında hatim duası yapıldı

Habib-i Neccar Camisi

Habib-i Neccar Camisi'nde 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında hatim duası yapıldı

HATAY - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde afetin yıl dönümü dolayısıyla hatim programı yapıldı.

Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen Kurtuluş Caddesi'ndeki Habib-i Neccar Camisi'nde program düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Mevlüt Topçu, hatim duası yaptı.

Daha sonra camide sabah namazı kılındı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılayı ekipleri, cami önünde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve vatandaşlar katıldı.

Depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde Konya Büyükşehir Belediyesince aslına uygun şekilde inşa edilen cami, 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretiyle ibadete açılmıştı.



