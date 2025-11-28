İlginizi Çekebilir

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi
Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu
Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:
Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi
"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

MERSİN - Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Hacettepe Üniversitesi öğrencileri için Akkuyu NGS'de program düzenlendi.

Santral sahasını gezen öğrencilere, projenin detayları, nükleer teknolojilerin çevreyle etkileşimi, çok seviyeli güvenlik sistemleri, NGS'de elektrik üretimi prensipleri, Türk vatandaşları için Rusya'daki teknik üniversitelerde yürütülen garantili nükleer istihdamı, yüksek lisans eğitimi ve aday seçim prensipleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS'de Türkiye'deki ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde kariyer yönlendirme etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Hacettepe'nin, Türkiye'de nükleer enerji alanında mühendis yetiştirmeye başlayan ilk üniversitelerden biri olduğunu kaydeden Butckikh, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hacettepe Üniversitesi öğrencilerini sahada ağırlamak, proje ve önde gelen Rus nükleer teknolojileri hakkında açıkça bilgi vermek, onlara nükleer sektörde mesleki gelişim fırsatları sunmak bizim için özellikle önemli. Akkuyu NGS ziyaretinin öğrencilere başarılı bir eğitim ve sonraki mesleki faaliyetleri için bir motivasyon kaynağı olmasını umuyorum."

Öğrencilerden Zehra Nur Şahin de Akkuyu NGS'nin proje uygulama aşamasını ilk kez gördüğünü belirterek, "Özellikle sahayı kendi gözlerimle görmek ve NGS operatörlerinin projede ne kadar önemli görevler üstlendiğini anlamak çok değerliydi." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



Yurt Dünya 28.11.2025 19:24:54 0
Anahtar Kelimeler: hacettepe üniversitesi öğrencileri akkuyu nükleer güç santrali'ni ziyaret etti

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

2

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3

Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

4

Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

5

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu

6

Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi

7

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:

8

Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi

9

"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor

10

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti