Haliç Üniversitesi Avrupa şampiyonu öğrencisini kutladı

İSTANBUL - Haliç Üniversitesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen 21 yaş Altı Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Berkay Erer için kutlama mesajı yayımladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, elde ettiği başarıyla üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Erer, uluslararası arenadaki yükselişini sürdürdü.

Tekvando branşında uzun yıllardır disiplinli şekilde çalışmalarını sürdüren Erer, spor kariyerine farklı yaş kategorileri ve sıkletlerde katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarla başladı. Erer'in 2019'da İspanya'nın Marina d'Or kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 53 kilogram kategorisinde kazandığı altın madalya, uluslararası arenadaki ilk önemli başarısı olarak kayıtlara geçti.

Erer, 2022'de Arnavutluk'un Dıraç kentinde gerçekleştirilen WT Başkanlık Kupası'nda 63 kilogramda şampiyon oldu. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 2023'te düzenlenen Multi European Games'te 68 kilogram kategorisinde altın madalya kazanan Erer, aynı yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda da zirveye çıkarak Avrupa şampiyonu oldu. Erer, 2024'te Saraybosna'da düzenlenen aynı şampiyonada ünvanını koruyarak bir kez daha altın madalya kazanmayı başardı.

Geçen yıl Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 68 kilogram kategorisinde şampiyonluğuna ulaşan Erer, Priştine'deki son başarısıyla bu kez 74 kilogram kategorisinde Avrupa'daki üstünlüğünü tescilledi.

Haliç Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi olarak akademik hayatını sürdüren Erer, spor kariyerindeki performansı ve duruşuyla genç sporculara ilham kaynağı olmayı, gelecek yıllarda da ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

- "Başarı, uzun yıllara dayanan emek ve kararlılığın sonucu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Berkay Erer, başarının uzun yıllara dayanan emek ve kararlılığın sonucu olduğunu belirtti.

Başarının sadece kazanılmış bir maç ya da alınmış bir madalya olmadığını, yıllardır verdiği emeğin, döktüğü terin ve vazgeçmeden yürüdüğü yolun somut karşılığı olduğunu aktaran Erer, şunları kaydetti:

"Zorlandığım, mental olarak yıprandığım ama yine de ayakta kalmayı seçtiğim her anın bugün beni buraya getirdiğini hissediyorum. Bu sonuç, doğru yolda olduğumu bana bir kez daha gösterdi ve 2028 Olimpiyatları hedefime inancımı daha da güçlendirdi. Bana inanan ve bu yolculukta yanımda olan herkese minnettarım. Bu sadece benim değil, birlikte mücadele ettiğimiz herkesin başarısı."



