Haliç Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Haliç Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Haliç Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

İSTANBUL - Haliç Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında akademik ve kurumsal işbirliklerini geliştirmeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Mustafa Özdil'in imza attığı anlaşma, iki kurum arasında sürdürülebilir ve çok boyutlu işbirliği sürecinin başlangıcını oluşturuyor.

İşbirliği sürecine, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek ile Haliç Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Esma Bendez de katıldı.

Protokol, eğitim olanaklarının genişletilmesi, nitelikli insan kaynağının desteklenmesi ve uluslararası akademik ağların güçlendirilmesi gibi stratejik alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesini kapsıyor.

Söz konusu çerçevede, vakıf personeli ve birinci derece yakınlarına üniversitenin lisans ve lisansüstü programlarında çeşitli indirimler sunulması planlanıyor.

Protokolle ayrıca üniversitedeki başarılı öğrenci ve mezunlara yönelik yurt içi ve yurt dışında staj ve istihdam olanaklarının desteklenmesi hedeflenirken, öğrencilerin kariyer gelişim süreçlerine katkı sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Protokolle uluslararası öğrenci temini ve yönlendirme süreçlerinde iki kurum arasında akademik ve işbirliğinin güçlendirilmesi de amaçlanıyor. İşbirliğiyle üniversitenin uluslararası öğrenci profili çeşitlenirken, vakfın küresel eğitim ağıyla daha güçlü entegrasyon sağlanması hedefleniyor.

Eğitim, araştırma ve kurumsal gelişim alanlarında ortak projelerin geliştirilmesini de kapsayan anlaşma, her iki kurumun bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak akademik üretkenliğe katkı sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, işbirliğini, yalnızca bir protokol değil, aynı zamanda ortak vizyonun güçlü yansıması olarak gördüklerini belirterek, "Öğrencilerimizin akademik ve profesyonel gelişimlerini destekleyecek, uluslararası ölçekte fırsatlar sunacak bu işbirliğinin, her iki kurum için de kalıcı ve nitelikli çıktılar üretmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.



