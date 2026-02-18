Haliç Üniversitesi'nde "Sporcu Sağlığı Sempozyumu" düzenlendi

İSTANBUL - Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Topluluğu öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle "Sporcu Sağlığı Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, milli karateci Dilara Bozan ve milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ’ın katılımıyla düzenlenen sempozyumda, sporcu sağlığı disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındı.



Fizyoterapi, psikoloji, spor, tıp ve diyetetik başlıklarında düzenlenen etkinlikte, uzman isimler öğrencilerle bir araya geldi.



Sempozyumun ilk oturumunda uzman fizyoterapistler Murat Erdem, Mustafa Çetintaş ve Recep Lokmanoğlu, fizyoterapinin sadece sakatlık sonrası iyileşme süreciyle sınırlı olmadığını belirterek, performansın korunması ve sürdürülebilir başarıdaki rolüne işaret etti.

Konuşmacılar, etkili bir fizyoterapi sürecinin, dengeli beslenme ve psikolojik destek mekanizmalarıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Psikoloji oturumunda ise uzman spor psikologları Arda Coşkun ve Ece Ünlü ile psikoterapist ve performans danışmanı Mustafa Aydın, sporcuların psikolojik dayanıklılığının performans üzerindeki etkisini değerlendirdi.



Psikolojik desteğin sporcuların olumsuz deneyimlerle başa çıkabilmesi, değişen koşullara uyum sağlayabilmesi ve potansiyelini ortaya koyabilmesi açısından önemli olduğuna değinen uzmanlar, öz güven ile denge arasındaki sağlıklı ilişkinin sürdürülebilir performans için temel bir unsur olduğuna işaret etti.

- Milli sporcular deneyimlerini paylaştı

Milli sporcular Bozan ve Üstündağ'ın deneyimlerini paylaştığı üçüncü oturumda, disiplinli çalışma ve planlamanın önemi konuşuldu. Üstündağ, spora tutkusunun motivasyon kaynağı olduğunu aktarırken, Bozan da hedeflerin aşamalı planlanması gerektiğine ve psikolojik dayanıklılığın geliştirilebilir bir beceri olduğuna değindi.



Tıp oturumunda ortopedi ve travmatoloji uzmanları Doç. Dr. Selahattin Özyürek ve Dr. Deniz Algün ile spor hekimliği uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı, spor sakatlıklarının önlenmesi ve tedavi süreçlerini ele aldı.

Sporculuk kariyerinde uzun vadeli sağlığın öncelikli olduğu vurgulanarak, özellikle diz yaralanmalarında eğitim ve önleyici uygulamaların önemine işaret edildi.

Sempozyumun son oturumunda diyetetik klinik ve sporcu diyetisyeni Aybüke Aydın, Zehra Akın ile sporcu diyetisyeni ve psikolog İrem Eroğlu, sporcu beslenmesinin performansın korunması ve sürdürülebilir başarının sağlanmasındaki rolüne dikkati çekti.

Sporcu diyetisyenliği alanındaki kariyer deneyimlerinin paylaşıldığı oturumda, takım ruhu ve dayanışmanın performans üzerindeki olumlu etkilerine yer verildi.