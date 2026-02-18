İlginizi Çekebilir

IBS Sigorta'dan 2026 prim artışları değerlendirmesi
Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği genç girişimcileri ödüllendirdi
Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
Adana'da okullar ramazan için süslendi
Alanya'da taşan Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpeklerini kurtarma anlarını anlattılar
Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar
İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak
Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar

Haliç Üniversitesi'nde "Sporcu Sağlığı Sempozyumu" düzenlendi

Haliç Üniversitesi

Haliç Üniversitesi'nde "Sporcu Sağlığı Sempozyumu" düzenlendi

İSTANBUL - Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Topluluğu öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle "Sporcu Sağlığı Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, milli karateci Dilara Bozan ve milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ’ın katılımıyla düzenlenen sempozyumda, sporcu sağlığı disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındı.

Fizyoterapi, psikoloji, spor, tıp ve diyetetik başlıklarında düzenlenen etkinlikte, uzman isimler öğrencilerle bir araya geldi.

Sempozyumun ilk oturumunda uzman fizyoterapistler Murat Erdem, Mustafa Çetintaş ve Recep Lokmanoğlu, fizyoterapinin sadece sakatlık sonrası iyileşme süreciyle sınırlı olmadığını belirterek, performansın korunması ve sürdürülebilir başarıdaki rolüne işaret etti.

Konuşmacılar, etkili bir fizyoterapi sürecinin, dengeli beslenme ve psikolojik destek mekanizmalarıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Psikoloji oturumunda ise uzman spor psikologları Arda Coşkun ve Ece Ünlü ile psikoterapist ve performans danışmanı Mustafa Aydın, sporcuların psikolojik dayanıklılığının performans üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Psikolojik desteğin sporcuların olumsuz deneyimlerle başa çıkabilmesi, değişen koşullara uyum sağlayabilmesi ve potansiyelini ortaya koyabilmesi açısından önemli olduğuna değinen uzmanlar, öz güven ile denge arasındaki sağlıklı ilişkinin sürdürülebilir performans için temel bir unsur olduğuna işaret etti.

- Milli sporcular deneyimlerini paylaştı

Milli sporcular Bozan ve Üstündağ'ın deneyimlerini paylaştığı üçüncü oturumda, disiplinli çalışma ve planlamanın önemi konuşuldu. Üstündağ, spora tutkusunun motivasyon kaynağı olduğunu aktarırken, Bozan da hedeflerin aşamalı planlanması gerektiğine ve psikolojik dayanıklılığın geliştirilebilir bir beceri olduğuna değindi.

Tıp oturumunda ortopedi ve travmatoloji uzmanları Doç. Dr. Selahattin Özyürek ve Dr. Deniz Algün ile spor hekimliği uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı, spor sakatlıklarının önlenmesi ve tedavi süreçlerini ele aldı.

Sporculuk kariyerinde uzun vadeli sağlığın öncelikli olduğu vurgulanarak, özellikle diz yaralanmalarında eğitim ve önleyici uygulamaların önemine işaret edildi.

Sempozyumun son oturumunda diyetetik klinik ve sporcu diyetisyeni Aybüke Aydın, Zehra Akın ile sporcu diyetisyeni ve psikolog İrem Eroğlu, sporcu beslenmesinin performansın korunması ve sürdürülebilir başarının sağlanmasındaki rolüne dikkati çekti.

Sporcu diyetisyenliği alanındaki kariyer deneyimlerinin paylaşıldığı oturumda, takım ruhu ve dayanışmanın performans üzerindeki olumlu etkilerine yer verildi.



Spor 18.02.2026 12:44:48 0
Anahtar Kelimeler: haliç üniversitesi'nde "sporcu sağlığı sempozyumu" düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüvtürk’ten bıktık artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Sessiz Çoğunluk Ne Zaman Konuşacak?"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

IBS Sigorta'dan 2026 prim artışları değerlendirmesi

2

Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor

3

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği genç girişimcileri ödüllendirdi

4

Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

5

Adana'da okullar ramazan için süslendi

6

Alanya'da taşan Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpeklerini kurtarma anlarını anlattılar

7

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

8

Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar

9

İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak

10

Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar