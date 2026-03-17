"Haliç'te 2. Disiplinler Arası Kadın Araştırmaları Sempozyumu" düzenlendi

İSTANBUL - Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Haliç'te 2. Disiplinler Arası Kadın Araştırmaları Sempozyumu", kadın ve kültür temasıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki gün süren sempozyumda akademisyenler ve öğrenciler, kadınların kültürel mirasın oluşum, aktarım ve dönüşüm süreçlerindeki rolünü ele aldı.



Etkinlikte edebiyat, sosyoloji, tarih, medya ve kültürel çalışmalar gibi farklı disiplinlerden araştırmacılar, kadın ve kültür ilişkisini çok yönlü bildirilerle masaya yatırarak, yeni akademik perspektifler sundu.



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Prof. Dr. Mine Özyurt Kılıç ise kadın edebiyatının tarihsel sürekliliği ve dönüşümüne yönelik "Kadın Yazınında Miras ve Dönüşüm" başlıklı sunum gerçekleştirdi.



Açıklamada sempozyumdaki açılış konuşmasına yer verilen Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmet Savaş, kültürün yalnızca sanat eserlerinden ibaret olmadığını, toplumsal değerleri, normları ve yaşam biçimlerini kapsayan kolektif bir hafıza olduğunu belirtti.

Kadınların tarih boyunca kültürel bilginin hem taşıyıcısı hem de üreticisi olduğuna dikkati çeken Savaş, Anadolu kültüründe yer alan "eli belinde" motifinin kadının üretkenliğini ve yaşam kurucu rolünü simgelediğini ifade etti.

Türk tarihinde kadın-erkek birlikte yönetim anlayışına da değinen Savaş, İlteriş Kağan ve İlbilge Hatun örnekleriyle kadınların siyasal ve toplumsal hayattaki etkin konumunun köklü bir geleneğe dayandığını aktardı.

Bacıyan-ı Rum Teşkilatı ve Yörük kültüründeki "mor cepken" geleneği üzerinden kadınların toplumsal örgütlenme ve dayanışma kültüründeki yerini anlatan Savaş, kadın çalışmaları alanındaki akademik araştırmaların, kültürel mirasın görünür kılınmasına katkı sağladığına değindi.

Haliç Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gülen de kadınların kültürleri yalnızca aktaran değil, aynı zamanda dönüştüren bir güç olduğuna ve kültürler arası etkileşimin kadın dayanışmasıyla güçlendiğine dikkati çekti.

- "Eşitsizlikleri anlamlandırma çabasıyla ortaya çıktı"

Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Bengü Vahapoğlu, kadın çalışmalarının gündelik hayatta karşılaşılan eşitsizlikleri anlamlandırma çabasıyla ortaya çıktığını aktardı.

Vahapoğlu, "Kültür yalnızca sanat ve geleneklerden değil, aynı zamanda davranış kalıpları, beklentiler ve gündelik kabullerden oluşuyor. Feminist harekette 'bilinç yükseltme' pratiği, bireysel deneyimlerle toplumsal yapılar arasındaki bağı görünür kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Vahapoğlu, sempozyumun bu yıl kurum dışına açılarak paralel oturumlarla daha geniş katılımlı bir program sunduğunu da belirtti.





