Halkbank elektrikli araç ve şarj ekosistemi temsilcilerini buluşturdu

İSTANBUL - Halkbank'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Dünyamızı Şarj Edelim Zirvesi"nde elektrikli araçlar, şarj altyapısı ve finansal çözümler ele alındı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kulelerinde ikincisi gerçekleştirilen zirvede, elektrikli ulaşımın geleceği, akademi, finans dünyası ve sektör temsilcileriyle değerlendirildi.



Elektrikli araçlar ve şarj altyapısındaki dönüşümler ile bu süreci hızlandıran yeni nesil finansal çözümlerin ele alındığı etkinlikte, Halkbank'ın elektrikli araç şarj ekosistemine yönelik geliştirdiği "Paraf Şarj" ödeme sisteminin sektöre katkıları öne çıktı. Tek adımda ödeme kolaylığı sağlayan ve yeni nesil POS cihazlarıyla çalışan sistemin, elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıcı ve teşvik edici hale getirmesi hedefleniyor.



Zirvede, Türkiye'nin elektrikli araç ekosistemindeki dönüşümüne ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, Kasım 2025 itibarıyla 350 bin olan elektrikli araç sayısının 2030 yılında yaklaşık 1,7 milyona ulaşması, bu büyümeye paralel olarak şarj soketi sayısının da 150 bini aşması bekleniyor.



Elektrikli otomobil şarj sisteminin gelişiminde bankacılık sektörünün rolü üzerinde durulan zirvede, sunulan bütünleşik finansal çözümlerin ve yenilikçi ödeme sistemlerinin hem altyapı yatırımlarını teşvik ettiği hem de kullanıcılar için güvenli ve kesintisiz bir şarj deneyimi inşa ettiği kaydedildi.



Zirvenin ilk bölümünde, elektrikli araç şarj ekosisteminin finansal boyutu, enerji altyapılarıyla entegrasyonu, koordineli elektrik güç sistemleri, kablosuz ve yenilikçi şarj teknolojileri ile afet durumlarında elektrikli ulaşım sistemlerinin rolü ele alındı. Gelecek dönemde şarj altyapısında öne çıkacak teknolojik yenilikler ve küresel eğilimlerin değerlendirildiği zirvenin ikinci bölümünde ise yenilikçi enerji çözümlerinde üniversite-sektör işbirlikleri, çevre dostu finansal ürünlerin dönüşümü, maliye politikaları ve regülasyonlar konuşuldu.



Moderatörlüğünü Uzman Dr. Sinan İbiş'in yaptığı zirveye, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas ile akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.



- "Bankacılık sektörü zincirin tam merkezinde yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Arslan, bu yıl elektrikli dönüşümün hızlanarak devam edeceğini düşündüklerini belirtti.

Bu noktada bankacılık sektörünün rolünün kritik bir boyut kazandığına işaret eden Arslan, şunları kaydetti:



"Bir ülkede elektrikli mobiliteyi mümkün kılan unsur, yalnızca araç çeşitliliği değil, o araçların ülkenin her noktasında güvenli ve erişilebilir biçimde şarj edilebilmesi. Bu da şarj altyapısının bir yatırım alanı olarak ele alınmasını ve uzun vadeli finansmanla desteklenmesini gerektiriyor. Elektrikli araçlar, aynı zamanda bir enerji dönüşüm aracı. Artan şarj ihtiyacı, elektrik talebini ve dolayısıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını tetikliyor. Bu bağlamda elektrikli mobilite, iklim politikaları, cari denge ve enerji güvenliğiyle doğrudan ilişkili. Bankacılık sektörü de bu zincirin tam merkezinde yer alarak, ülkemizin enerji dönüşümünü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini finanse ediyor."