Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Turgut Işık, Yiğit Gönültaş, Fatih Kurt

ÇİMSA ÇBK Mersin: Sinem Ataş 9, Juskaite 21, Allen 7, Geisesoder 5, Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş 2, Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 3, Sventoraite 2, Iagupova 16

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Meesseman 9, Mccovan 3, Mcbride 24, Allemand 9, Alperi Onar 10, Rupert 18, Tuana Vural 3, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 2

1. Periyot: 23-25

Devre: 33-46

3. Periyot: 52-67


MERSİN - Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 94-70 yendi.



Spor 21.02.2026 18:56:49 0
Anahtar Kelimeler: halkbank kadınlar basketbol süper ligi

