Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ahmet Kemal Digilli, Metehan Alaçam
ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Allen 13, Kennedy Beren Burke 20, Esra Ural Topuz 12, Iagupova 9, Büşra Akbaş 14, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Juskaite 9, Sventoraite 6
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 14, Meltem Yıldızhan 7, Whitcomb 8, Fasoula 11, Fraser 15, Okonkwo 8, İdil Saçalır 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, İlayda Güner 3, Toure 6
1. Periyot: 24-30
Devre: 51-42
3. Periyot: 74-59
MERSİN - Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 91-83 yendi.
ÇİMSA ÇBK Mersin ile Beşiktaş BOA, çeyrek finalin ikinci maçında 21 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
Seride iki galibiyete ulaşan taraf, yarı finale yükselecek.