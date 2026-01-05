İlginizi Çekebilir

Happy Place to Work'ten Türkiye Finans'a 4 sertifika

İSTANBUL - Türkiye Finans Katılım Bankası, Happy Place to Work (HPTW) tarafından "Harika Çalışma Alanı", "İşbirliği ve Dayanışma", "Profesyonel Gelişim" ile "Sağlık ve İyi Olma Uygulamaları" alanlarında sertifika almaya hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, insan odaklı bankacılık anlayışıyla çalışan deneyimini kurum kültürünün merkezine alan Türkiye Finans, iş yerlerindeki çalışan mutluluğu ve deneyimini değerlendiren HPTW tarafından 4 farklı kategoride sertifikalandırıldı.

Bankanın aldığı Harika Çalışma Alanı sertifikası güvenli, destekleyici ve aidiyet duygusunu güçlendiren bir iş ortamı sunulduğunu, İşbirliği ve Dayanışma sertifikası da ekipler arası iletişimi ve birlikte üretme kültürünü yansıtıyor.

Profesyonel Gelişim sertifikası, çalışanların yetkinliklerini geliştirmesine ve sürekli öğrenme kültürüne verilen önemi gösterirken, Sağlık ve İyi Olma Uygulamaları sertifikası ise çalışanların fiziksel ve zihinsel iyilik halini destekleyen uygulamaların kurumsal öncelik olduğunu ortaya koyuyor.

İnsan odaklı yönetim anlayışını modern çalışma alanları ve dijital gelişim platformlarıyla birleştiren banka, "MAKET" hedef sistemi ve şeffaf performans yönetimiyle ekiplerini ortak bir vizyonda buluşturuyor.

Akademi destekleri ve global eğitim işbirlikleriyle çalışanlarının profesyonel yetkinliklerini destekleyen Türkiye Finans, "TF Club" çatısı altındaki sosyal sorumluluk ve hobi kulüpleriyle çalışanların sosyal etkileşimine de katkı sağlamayı hedefliyor.

- "En değerli geri bildirim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, HPTW tarafından verilen sertifikaların, Türkiye Finans'ta çalışan deneyimini yalnızca bugünün ihtiyaçlarıyla değil, geleceğin çalışma anlayışıyla ele aldıklarının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İnsan odaklı kurum kültürlerinin ekip arkadaşları nezdinde karışılık bulmasının kendilerini için en değerli geri bildirim olduğunu aktaran Büyükyıldırım, şunları kaydetti:

"Çalışma ortamından gelişim fırsatlarına, ekip ruhundan fiziksel ve zihinsel iyi olma haline kadar uzanan bu yolculukta çalışanlarımızı merkeze alıyor, onların geri bildirimleriyle kendimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız, herkesin kendini güvende, değerli ve gelişime açık hissettiği, birlikte üreten, öğrenen ve güçlenen bir çalışma ekosistemi inşa etmek. Bu anlayışla, sürdürülebilir başarıyı insanla büyüten bir kurum olma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz."​​​​​​​



