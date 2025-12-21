Hareketsiz yaşam nöropsikiyatrik hastalık riskini artırıyor

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, hareketsiz yaşam tarzının nöropsikiyatrik hastalık riskini artırdığını belirterek, düzenli fiziksel aktivitenin Alzheimer, demans, felç, depresyon ve anksiyete riskini belirgin şekilde azalttığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, egzersizin nöropsikiyatrik hastalıklara karşı koruyucu etkisine ilişkin bilgi verdi.

Özkoçak, hareketsiz yaşam tarzının, sadece fiziksel sağlığı değil, beyin sağlığını da ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, egzersizin nöropsikiyatrik hastalıklara karşı koruyucu etkisine dikkati çekti.

Birleşik Krallık'ta yapılan ve 73 bin kişiyi kapsayan Fiziksel Aktivite ve Beyin Sağlığı Çalışması'nın (UK Biobank Accelerometer Study) sonuçlarını paylaşan Özkoçak, düzenli fiziksel aktivitenin Alzheimer, demans, felç, depresyon ve anksiyete riskini belirgin şekilde azalttığını kaydetti.

Özkoçak, araştırmada bireylerin hareket seviyeleri ölçülerek hareketsiz, hafif, orta ve şiddetli egzersiz yapan olmak üzere 3 gruba ayrıldığını aktararak, "Katılımcılara bir sensör takılarak hareket seviyeleri ve enerji yakma oranları analiz edildi. Çalışmanın sonuçlarına göre, orta ve şiddetli egzersiz yapan bireylerin Alzheimer, demans ve felç açısından yüzde 40'a varan oranlarda daha düşük risk taşıdığı görüldü. Bununla birlikte hareketsiz bireylerde felç riskinin yüzde 54 arttığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Daha önceki çalışmalarda egzersizin nöropsikiyatrik hastalıklara karşı koruyucu etkisinin bilindiğini kaydeden Özkoçak, egzersizin sadece fiziksel sağlığa değil, bilişsel fonksiyonlara da olumlu katkı sağladığını gördüklerini anlattı.

Özkoçak, "Yapılan incelemelerde egzersiz yapan bireylerde Alzheimer hastalığına yol açan proteinlerin daha az bulunduğu tespit edilmişti. Bu çalışma da ortaya çıkan sonucu destekler nitelikte. 73 bin kişinin verisinin analiz edildiği araştırmanın uluslararası kongrelerde sunulması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.



