Hasanbeyli’de emniyet mensupları kar küredi, vatandaşların yolunu açtı

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından emniyet mensupları, hizmet binalarının önünde ve çevresinde biriken kar kütlelerini kendi imkânlarıyla temizleyerek toplumsal sorumluluk örneği sergiledi.

Hasanbeyli’de kar yağışının ardından harekete geçen emniyet personeli, herhangi bir talimat beklemeden hizmet binalarının önü ve çevresinde temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla yaya ve araç geçişinin daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla personelin özverili çalışmasına dikkat çekti. Sarıbuva, kar yağışının ardından vakit kaybetmeden temizlik çalışmalarına başlayan emniyet mensuplarına teşekkür ederek,

“Toplumsal sorumluluk, küçük adımlarla büyük farklar oluşturur” ifadelerini kullandı.



Osmaniye 23.01.2026 08:12:00
