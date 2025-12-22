İlginizi Çekebilir

Hastane personeline HAP eğitimi

Osmaniye'de devlet hastanelerinde görev yapan sağlık personeline, olası afet ve acil durumlarda koordinasyonun sağlanması amacıyla Hastane Afet ve Acil Durum Müdahale Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi verildi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen eğitimde, afet senaryoları üzerinden masa başı uygulamaları yapıldı. Birimlerin görev dağılımı, kriz yönetimi süreçleri, iletişim ve koordinasyonun sağlanması ile hızlı karar alma mekanizmaları değerlendirildi. Hastane hizmetlerinin afet anında kesintisiz sürdürülebilmesi için çözüm önerileri de ele alındı. Program sonunda, katılımcı sağlık personeline eğitim belgeleri Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ülkü Dilek Kutluca ile Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Nazmiye Akyol tarafından verildi. Eğitimin, HAP kapsamında görev alacak ekiplerin bilgi ve hazırlık düzeyini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. 



Osmaniye 22.12.2025 11:49:00 0
