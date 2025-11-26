İlginizi Çekebilir

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı
TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası
Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı
Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği
Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Obader Hukukçuları Ağırladı
Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı

Hastanenin Arka Kapısının Kapatılmasına Tepki Büyüyor

Hastanenin Arka Kapısının Kapatılmasına Tepki Büyüyor

Hastanenin Arka Kapısının Kapatılmasına Tepki Büyüyor

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arka kapısının kapatılması, şehir genelinde vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Özellikle hastanenin ön cephesindeki yolun mevcut trafik yükünü karşılayamadığı, sabah ve akşam mesai giriş–çıkış saatlerinde yoğunluğun katlanarak arttığı ifade ediliyor. Bölgedeki araç kuyruğunun zaman zaman hastane hizmetlerini aksatacak boyuta ulaştığı, ambulans ve hasta yakınlarının da bu durumdan olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Vatandaşlar, arka kapının yeniden kullanıma açılması halinde trafiğin önemli ölçüde rahatlayacağını, araç çıkışlarının tek yöne yığılmasının önüne geçileceğini vurguluyor. Hem hastane çevresindeki trafik akışının düzene gireceği hem de şehir içi ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlanacağı dile getiriliyor.

Bu çerçevede, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İl Sağlık Müdürü ve yetkililer göreve davet edilerek, hem şehir trafiğini hem de hastane hizmetlerinin işleyişini rahatlatacak bu sorunun ivedilikle ele alınması talep ediliyor.

Kamuoyunun beklentisi, hem vatandaşın günlük yaşamını hem de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak makul bir çözümün en kısa sürede hayata geçirilmesidir.



Osmaniye 26.11.2025 14:52:00 0
Anahtar Kelimeler: Hastanenin Kapısının Kapatılmasına Tepki Büyüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniyespor’a Kalıcı Kaynak İçin Tarihî Fırsat
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

2

Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

3

sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı

4

TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası

5

Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6

Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı

7

Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği

8

Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor

9

Obader Hukukçuları Ağırladı

10

Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı