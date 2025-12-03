Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde 600'den fazla kişiye ortez-protez hizmeti verildi

İlginizi Çekebilir

HATAY - Hatay'da geçen yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde, 600'den fazla kişiye ortez-protez hizmeti verildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Türk Telekom işbirliğinde yaptırılan ve ortez-protez rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra engellilere yönelik çeşitli kursların ve sosyal donatı alanlarının da bulunduğu merkezde çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında açılan merkezde, ilk yılında uzuv kaybı yaşayan 600'den fazla kişiye ortez-protez hizmeti verildi.

- Hatay Valisi Masatlı'dan merkeze ziyaret

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla merkezi ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzuv kaybı yaşayan vatandaşlar için birçok projeyi hayata geçirdiklerini, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinin de bunlardan biri olduğunu belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bu merkezin ne kadar önemli olduğunu, özellikle uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımıza ne kadar katkı sunduğunu gerçekten açıldıktan sonra anladık. Şu ana kadar 600'den fazla ortez-protezle ilgili işlem yapıldı hatta 157'si yeniden üretildi. Tabii burada sadece ortez-protez çalışması olmuyor, bunun yanında sanatsal, bilimsel diğer yandan kurslar gibi faaliyetler de oluyor. Buradaki engellilerimizin sosyalleşmesi için spor atölyesinden kütüphaneye, kurs merkezlerine, kuaförüne varana kadar pek çok sayıda kurs var."

Vali Masatlı, merkezin etkin bir şekilde çalışması için her türlü çabayı sarf ettiklerini dile getirdi.

Merkeze çevre illerden de vatandaşların geldiğine dikkati çeken Masatlı, "Bu merkezimiz Türkiye'de ilk ve tektir. Merkezimize sadece Hatay'daki uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımız değil, Gaziantep'ten, Adana'dan hatta Yalova'dan gelenler oldu." dedi.

Masatlı, merkezdeki çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür etti.



