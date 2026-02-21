İlginizi Çekebilir

Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı
HATAY - Hatay merkezli 8 ilde düzenlenen rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "rüşvet" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında Hatay, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 76 bin 985 dolar, 52 bin 130 avro, 87 bin 310 lira, 3 bin 100 riyal, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 4 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 340 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadeler ve dijital materyal incelemelerinde, şüphelilerin internet tabanlı iletişim araçları üzerinden gümrük memurlarının isimlerini kullanarak rüşvet pazarlığı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin rüşvet alışverişini yüz yüze ve elden gerçekleştirdikleri, 2026 yılı için talep edilen rüşvet miktarlarında artış yaptıkları ve toplanan rüşvet paralarının bir havuzda biriktirilerek memurlar arasında paylaştırıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.



