Hatay Valisi Masatlı deprem yaralarının sarılmasına katkı sunan öğretmenleri ağırladı

HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentteki çalışmalarda görev alan öğretmenlerle bir araya geldi.

Masatlı, Valiliğin toplantı salonunda ağırladığı 8 öğretmenin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlerin, afet sonrasında kentin yeniden ayağa kaldırılmasında etkin rol aldığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Asırların felaketinde bir kez daha öğretmen arkadaşlarımızın toplumun inşasındaki rolünü görmüş olduk. 'İnsanlara nasıl yardım edilir, burada hayat nasıl normale' gibi konularda çok ciddi emeklerini gördük. Afette hayatını kaybeden eğitim camiamızın çok kıymetli mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diliyorum."

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından eğitimdeki fiziksel yapının daha iyi olması için 798 okulun büyük onarımının yapıldığını, 207 yeni okul açıldığını söyledi.

İnşaatı devam eden 76 okulun bulunduğunu kaydeden Vali Masatlı, "İnşallah önümüzdeki eğitim dönemi başında onları da bitirip hizmete alacağız." dedi.

