İlginizi Çekebilir

MHR GYO kurumsal yönetim notunu yükseltti
Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "CES 2026" fuarına katıldı
Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitimle ilgili program düzenlendi
Yeni Başhekim Hakkoymaz Oldu
Yeni Başkan Mehmet Reşat Esen Oldu
Toroslar ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Logo Yazılım "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı AA

Hatay Valisi Mustafa Masatlı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Masatlı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafını seçen Masatlı, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı karesini oyladı.

Masatlı, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafını tercih etti.

Tüm karelerin birbirinden güzel olduğunu belirten Masatlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazen insan hayatının doğal tarafını gösterirken bazen de maalesef dünyamızda aslında görmek istemediğimiz acı gerçekleri yansıtmışlar. Bu sene bütün kategorilerde birer fotoğraf tercihinde bulundum ama aslında hepsi çok güzeldi. Bu fotoğrafları çeken başta fotoğrafçı, kameraman arkadaşlarımız olmak üzere bunu haberle birleştiren muhabir arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum."

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 12.01.2026 16:52:13 0
Anahtar Kelimeler: hatay valisi mustafa masatlı aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

MHR GYO kurumsal yönetim notunu yükseltti

2

Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı

3

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "CES 2026" fuarına katıldı

4

Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

5

Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitimle ilgili program düzenlendi

6

Yeni Başhekim Hakkoymaz Oldu

7

Yeni Başkan Mehmet Reşat Esen Oldu

8

Toroslar ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

9

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

10

Logo Yazılım "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı