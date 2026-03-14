Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Mehmetçik ve şehit aileleriyle iftar yaptı

HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kırıkhan ilçesinde bulunan Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'nda görevli askerler ve şehit aileleriyle iftarda buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Masatlı, Mehmetçikler ve şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman askerlerin cesaret, fedakarlık ve azmi sayesinde ramazan ayının manevi ikliminin huzur içinde idrak edildiğini ifade etti.

Devletin her zaman Mehmetçiklerin ve şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Masatlı, görev başındaki tüm askerlere sağlık, huzur ve muvaffakiyet temennisinde bulundu.