Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih namazı kılındı

HATAY - Hatay ve Osmaniye'de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde, afetten sonra ilk kez teravih namazı kılındı.

Anadolu'nun ilk camilerinden biri kabul edilen camide kılınan ilk teravih namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti.

- Osmaniye

Kahramanmaraş merkezli afette minaresi ve duvarında hasar oluşan ve restorasyonun ardından 15 Ocak'ta ibadete açılan Kadirli ilçesindeki Ala Camisi'nde teravih namazı kılındı.

Tarihi 1800 yıl öncesine kadar dayanan camiye gelen çok sayıda vatandaş, kılınan namazın ardından dua etti.



