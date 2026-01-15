İlginizi Çekebilir

Mersin'de uçuş yapan paraşütçü orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaptı
Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Antalya'da sağlık kompleksinin açılışı yarın yapılacak
MediaMarkt Startup Challenge 2026'nın kazananları belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, THY Yönetim Zirvesi 2026 etkinliğinde konuştu:
Vestel'de üst düzey atama
Baymak'tan bilim ve teknoloji eğitimine destek
Dyson PencilVac Türkiye'de satışa sunuldu

Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

Hatay ve Osmaniye

Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

HATAY - Miraç Kandili dolayısıyla Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete açılan camide, cemaat yaklaşık 3 yıl aradan sonra kandil programında bir araya geldi.

Hatay İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, İl Müftü Yardımcısı Hasan Fındık, vaaz verdi.

Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Dörtyol Çerkez Hoca Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında vaaz verdi.

Programda, başta şehitler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar olmak üzere tüm İslam alemi için dualar edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan 1800 yıllık tarihi Ala Camisi'nde Miraç Kandili münasebetiyle program düzenlendi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyon sonrası ibadete açılan camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı ve dualar etti.

İlçe Müftüsü Yakup Etik'in verdiği vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, dua edildi.

Cami çıkışı vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Yurt Dünya 15.01.2026 22:30:35 0
Anahtar Kelimeler: hatay ve osmaniye'de miraç kandili idrak edildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oto Tamir İşi Bitiyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de uçuş yapan paraşütçü orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaptı

2

Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

3

Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

4

Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

5

Antalya'da sağlık kompleksinin açılışı yarın yapılacak

6

MediaMarkt Startup Challenge 2026'nın kazananları belli oldu

7

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, THY Yönetim Zirvesi 2026 etkinliğinde konuştu:

8

Vestel'de üst düzey atama

9

Baymak'tan bilim ve teknoloji eğitimine destek

10

Dyson PencilVac Türkiye'de satışa sunuldu