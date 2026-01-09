Hatay'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

HATAY - Hatay'da görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, bir restoranda düzenlenen etkinlikte, her zaman basın mensuplarının yanlarında olduklarını belirtti.

Basın mensupları sayesinde yerel yönetimler olarak eksikliklerini görebildiklerini ifade eden Kandemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Melih Erginses'in de katıldığı etkinlikte, belediyenin çalışmalarına ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

