Hatay'da 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde 2 Şubat'ta sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cemal Gürsel, General Şükrü Kanatlı, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.

Karantina uygulanan mahallelerin giriş ve çıkışlarına "kuduz bölgesidir" yazılı tabelalar asıldı.

Uygulama kapsamında bölgeye hayvan giriş ve çıkışları durdurulurken, mahallelerdeki sahipli kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışmaları yürütüleceği belirtildi.



