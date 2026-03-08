İlginizi Çekebilir

Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı
Adana'da ev ve ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 23 hayvan telef oldu
Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı
Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da iftar programında konuştu:
Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı
Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi
Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Hatay

Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 5 katlı binanın tesisatında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekinci Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın tesisatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı.

Binada ikamet eden 30 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yurt Dünya 8.03.2026 22:55:46 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Bu Müteahhitler Özel mi Seçiliyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı

2

Adana'da ev ve ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 23 hayvan telef oldu

3

Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı

4

Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

5

Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

6

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da iftar programında konuştu:

7

Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı

8

Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi

9

Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü

10

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi