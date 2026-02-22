İlginizi Çekebilir

Hatay'da 8 katlı binada çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Futbol: Trendyol Süper Lig
Futbol: Trendyol 1. Lig
Futbol: Trendyol Süper Lig
Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya savaşının 4. yıl dönümünde buluştu
Adana'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi
Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi akreditasyon sınavını tamamladı
Mersin'de sağanağın etkisiyle balçık biriken Millet Bahçesi sahili temizliyor
Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi

Hatay'da 8 katlı binada çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

Hatay

Hatay'da 8 katlı binada çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 8 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cebike Mahallesi’ndeki apartmanın son katında kiler olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında kilerdeki bir tüpte patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, dumandan etkilenen 13 kişiyi hastanelere götürdü.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.



Yurt Dünya 22.02.2026 21:46:06 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da 8 katlı binada çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Ayırmadan, Ayrıştırmadan…

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

İsteseniz de İstemeseniz de: Özümüze Dönüyoruz!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da 8 katlı binada çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

2

Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

3

Futbol: Trendyol Süper Lig

4

Futbol: Trendyol 1. Lig

5

Futbol: Trendyol Süper Lig

6

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya savaşının 4. yıl dönümünde buluştu

7

Adana'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

8

Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi akreditasyon sınavını tamamladı

9

Mersin'de sağanağın etkisiyle balçık biriken Millet Bahçesi sahili temizliyor

10

Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi