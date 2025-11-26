İlginizi Çekebilir

Hatay

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

HATAY - Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen gençlerin, projelerini gerçeğe dönüştürmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" törenle hizmete açıldı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile hayırseverlerin katkılarıyla, Büyükdalyan Mahallesi'ndeki 2 bin metrekarelik alanda kurulan tesiste, aynı anda 42 afetzede genç projelerini üretebilecek.

TOG Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karal, açılışta, tesisin gençlerin fikir ve projelerini hayata geçirebilmeleri için tasarlandığını söyledi.

Tesiste hayata geçirilecek projeleri heyecanla beklediklerini anlatan Karal, "Gençler varsa gelişme, üretme, güç oluşturma var. Bu niyetle, inançla bizler bunu oluşturmak için bir hayalin peşine yürüdük. Bu kurulan kampüste bu hayalin somut hali." diye konuştu.

Karal, gençlerin birlik içerisinde üretecekleri projelerin kendi kentlerine ve diğer kentlere umut olacağını kaydetti.

Hayırsever Elif Ovalı da tesisin kente hayırlı olmasını diledi.

İçerisinde 10 görevli personelin de yer alacağı tesis, kurdele kesiminin ardından hizmete girdi.



